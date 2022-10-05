Rize’de 2 yabancı uyruklu şahsın durdurulan aracında yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ve alkol yakalandı.

Rize’de 2 yabancı uyruklu şahsın durdurulan aracında yapılan aramada gümrük kaçağı sigara ve alkol yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğe bağlı ekiplerce il merkezinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, yabancı uyruklu iki şahsın aracında bulunan valiz ve çantalarında yapılan aramada bin 65 adet gümrük kaçağı sigara ve 25 adet gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Yabancı uyruklu iki şahıs, sigara ve alkol kaçakçılığı suçundan yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.