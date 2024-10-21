Rize’de şiddetli yağışlar Çayeli ilçesinin ardından Pazar ilçesinde de heyelanlara neden oldu.
İlçenin İkiztepe mahallesinin Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki bölümünde yağışlar sonrası toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle Rize-Artvin istikametinde karayolu bir süre tek yönden ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle yol yeniden ulaşıma açarken, sağanak yağışın devam ettiği bölgede yetkililer vatandaşları tedbirli olunması noktasında uyarılarda bulundu.
Kaynak: iha