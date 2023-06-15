Şiddetli sağanak yağış Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili oldu.

AFAD Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illeri için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Saat 16.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak yağış Rize’nin Pazar ve Ardeşen ilçelerinde etkili oldu. Şiddetli sağanak yağış ve mazgalların tıkanmasıyla otoyollarda göletler oluşunca sürücüler ilerlemekte zorlandı. Pazar ilçe merkezinde şiddetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su basarken işletme sahipleri süpürgeler ve çek paslarla dükkanlarına giren suyu dışarıya boşalttı. Pazar Belediyesi ekipleri tarafından tıkanan mazgalların açılması için temizlik çalışmaları başlatıldı.