Rize’de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayarak şehri etkisi altına alan kar yağışı şehir merkezini beyaza büründü. İl genelinde 94 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Şiddetli yağış nedeniyle Rize merkezde 8 köy yolu ulaşıma kapanırken Ardeşen ilçesinde 15, Çamlıhemşin ilçesinde 7, Çayeli ilçesinde 1, Derepazarı ilçesinde 10, Fındıklı ilçesinde 2, Güneysu ilçesinde 1, Hemşin ilçesinde 6, İkizdere ilçesinde 22, İyidere ilçesinde 7, Kalkandere ilçesinde 7 ve Pazar ilçesinde 8 olmak üzere toplamda 94 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Şehir merkezinde ise kaldırımlar ve yollar beyaza büründü. Uzun süredir beklenen karın yağmasıyla vatandaşlarda büyük bir mutluluk yaşadı. Beyaza bürünen şehirde kartpostallık görüntüler oluşurken esnafların ise dükkanlarının önündeki kaldırımları açma mesaisi başladı.

Öte yandan Rize-Artvin Havalimanı’nda bugün için planlanan tüm uçuşlar hava şartları nedeniyle iptal oldu.