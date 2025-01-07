Rize’de PTT Başmüdürlüğü binasına giren silahlı saldırgan 2 çalışanı ağır yaraladı. Kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay, merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz bir şahıs binaya girerek elindeki silahı ateşledi. Kurşunların hedefi olan 2 çalışan ağır yaralandı. Saldırgan, gerçekleştirdiği saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Olayın ihbar edilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.