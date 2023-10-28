Rize’nin Çamlıhemşin İlçesi’nin Fırtına Vadisi’nde 3’üncü Uluslararası Pastacılar Festivali düzenlendi.

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Pastacılar Festivali, katılımcıların aşçı önlüğü giyerek, tulum eşliğinde gerçekleştirdiği kortej yürüyüşü ile başladı. İlçe kaymakamlığı önünden başlayan yürüyüşte katılımcılar, türküler söyleyerek tulum eşliğinde aralıklarla horon oynadı. 1 kilometrelik kortej yürüyüşünün ardından kemer köprüye ulaşan katılımcılar, köprü üzerinde pasta kesti. Festivale Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Rize bir gastronomi şehridir”

Rize’nin her anlamda bir gastronomi şehri olduğunu vurgulayan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Burası pastaneler ve pastacılarla meşhur bir memleket. En meşhur pastaneler ve pastacılar Çamlıhemşin’dendir. Marka değerlerimizden bir tanesidir. Pandemi döneminde bir ara vermişlerdi. Yeniden bu festivali canlandırıyorlar. Rize bir gastronomi şehridir. Belediyemiz bir gastronomi festivali de düzenledi. Bunu bununda bir adımı gibi düşünmek lazım” diye konuştu.

“Çamlıhemşin üzerinde pastacılık festivalinin 150-200 yıllık bir hikayesi var”

İlçelerde bulunan gıdalarla beraber festivaller yapılacağını ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Gastronomi Rize içerisinde ilerde birçok ilçemizde bulunan gıdalarla ilgili festivallerle entegre ederek zenginleştirmiş olacağız. Çamlıhemşin üzerinde pastacılık festivalinin 150-200 yıllık bir hikayesi var. Bu bölgedeki insanımız 1800 ve 1850’li yıllardan itibaren bölge ülkelerde dünyanın en iyi pastanecileri ve ustalarından edindikleri tecrübeleri zaman içerisinde geri getirdi. Bu tecrübeyi hemen hemen her ilde ciddi derecede deneyimli olan ustalarımız her yıl buraya gelerek festivalde değerlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.