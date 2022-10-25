Rize’de öğle saatlerinde başlayan güneş tutulması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Rize’de öğle saatlerinde başlayan güneş tutulması vatandaşlar tarafından meraklı gözlerle izlendi.

Türkiye’den de gözlemlenebilen parçalı güneş tutulması, öğle saatlerinde Rize’de öğrenciler tarafından meraklı bekleyişin sona ermesinin ardından gözlemlendi. Çıplak gözle güneşe bakamayan öğrenciler kendilerinin yapmış oldukları özel gözlükler ile güneş tutulmasını izledi. Rize Çay Çarşısına getirilen teleskop ile de öğrenciler ve veliler güneş tutulmasını seyretti. Ardeşen Atatürk Anaokulu ve Fatih İlkokulu’nda ise öğrencilerine güneş tutulması teleskopun görüntüsü ekrana verilmesiyle gösterildi.

Rize’de güneş tutulmasının yaşanacağı günün şans eseri havanın açık olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, "Bugün nadir yaşanan olaylardan birini yaşıyoruz. Rize’miz içinde şans oldu. Dün yağmurluydu hava ama bugün hava son derece güzel. Bugün burada Fatma Nuri Erkan Bilim Sanat Merkezi öğrencilerimiz yaşadıkları anı resmediyorlar. Yine güneşi gözlemleyebilmek için özel gözlükler üretiyorlar. Diğer okullarımızdaki öğrencilerimizde buraya gelip inceleme yapacaklar. Bizim içinde güzel bir şans oldu. Genelde Rize’mize yılın 285 günü yağmur yağıyor ama bugün havamız çok güzel" ifadelerini kullandı.

İlk defa güneş tutulması gördüğünü ifade eden 9 yaşındaki Elifnaz Özdemir, "Kırmızı güneşin yarısı gitmişti. Güneş yaptığımız gözlüklerle kırmızı gözüküyor. Baktığımızda kırmızı gözüküyor ama tutulduğu için üst kısmı siyah gözüküyordu. Ay güneşin üstünü kapatıyor. İlk defa güneş tutulması görüyorum" şeklinde konuştu.