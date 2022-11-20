Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışları’nda Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkiye’den olmak üzere toplam 48 yarışmacı mücadele etti.

Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışları’nda Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkiye’den olmak üzere toplam 48 yarışmacı mücadele etti.

Ardeşen Off-Road Kulübü tarafından düzenlenen Karadeniz Off-Road Kupası 4. Ayak Yarışları gerçekleştirildi. S4, S3, S2, S1 olmak üzere 4 kategoride düzenlenen yarışlarda Azerbaycan, Gürcistan, İran ve Türkiye’den olmak üzere 48 yarışmacı mücadele etti. Ardeşen ilçesi Fırtına Vadisi, Çamlıhemşin yolu üzerinde gerçekleşen yarışlarda nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Birinci olmak için mücadele veren yarışmacılar kıyasıya yarıştı. Start noktasından yola çıkarak hızlı bir şekilde yarışan yarışmacılar için yolda kalan araçlara özel, hazırda iş makinesi bekletildi. Girdiği çukurdan çıkamayan araçlar iş makineleri yardımı ile çıkartıldı.

Ardeşen’de yapılan yarışmaların güzel olduğunu belirten Ardeşen Belediye Başkanı Avni Kahya, "Ardeşenimizde off-road yarışmasının 10. yılındayız. Karadeniz ayağının en son ayağı Ardeşen’de yapılıyor. Bu senenin son yarışı oluyor ve çok güzel bir yarış. Burada yapılan bütün yarışlar çok güzel oluyor. En çok hoşumuza giden kısım, kazasız belasız yarışlarımız geçiyor. Yarışmacılar birbiriyle yarışması bizi daha da heyecanlandırıyor. Böyle bir yarışın düzenlenmesi için destek veren Ardeşen Off-road kulübünü de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karadeniz kupasının yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini söyleyen TOSFED Sportif Kurul Üyesi Metin Yılmaz, "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak bölgesel kupalar düzenliyoruz. Karadeniz kupası da yaklaşık 10 senedir devam ediyor. Bu kupanın yapılmasında yardımcı olan kişilerden biride Ardeşen Off-Road kulübüdür. Her sene olduğu gibi başarılı bir organizasyon düzenlemiş oldu. Katılım olarak 24 araç olarak 48 yarışmacı katıldı. Türkiye’nin farklı noktalarından gelen yarışmacılarımız var. Karadeniz kupasının son ayağını Ardeşen’de gerçekleştiriyoruz" dedi.