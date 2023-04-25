Rize’de lise öğrencileri tarafından her yıl geliştirilerek hazırlanan insansız su altı aracı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Teknofest finalinde yarışacak.

Teknofest’in İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışmasında, Teknofest 2020’de Türkiye Birinciliği, TEKNOFEST 2022 Karadeniz Türkiye Üçüncülüğü başarılarını elde eden ve dört kez üst üste finallerde yarışan Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yılda Teknofest 2023 finallerine katıldı. Atmaca Tayfa Rov takımı TEKNOFEST 2023 İnsansız Su Altı Sistemleri Temel Kategorisinde Danışman Öğretmen Deniz Anıl Ercelep, Takım Kaptanı Gökmen Korkmaz ve takım Üyeleri ile toplamda altı kişilik bir ekip ile bir yıllık bir çalışmanın ardından su altı araç üretimini gerçekleştirdi. Yapılan robotla beraber su altında kaynak ve denizaltı aramaları gerçekleştirilebilecek.

Bu yıl da derece yapmayı hedeflediklerini belirten takım kaptanı Gökmen Korkmaz, “Bizim bu aracı tasarlama sürecimiz ortalama bir yıl sürdü. Bir yıl sonra aracımızın 3 adet yapım süreci var. Bunlar mekanik, elektronik ve yazılım tasarımı şeklinde. Bir yıl içerisinde bu üç süreci de çok rahat bir şekilde tamamladık. 2 gün sonra yarışmamız var. Ona hazır bir şekilde bekliyoruz. Hedeflerimiz derece yapmak. Rakiplerimizde ne kadar çalışmış bilmiyoruz ama hedefimiz derece. Mekanik tasarımında zaten ekibimizle toplanarak yeni bir tasarım oluşturduk. Aracımızın eksiklerini giderdik. Elektronik sürecinde yeni bir sistem kullandık. Ardından yazılım tasarım sürecinde ben ve diğer arkadaşlarım yeni bir kod tasarladık. Aracımız parkur aracı. Teknofest’in hazırlanmış olduğu parkuru yapabilecek şekilde tasarlandı. Onun haricinde insansız su altı araçlarını pek çok görevde kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse, su altında arama kurtarma, su altında kaynak. Bu sene takımımızın 3, okulumuzun beşinci senesi. Ben Atmaca Taya Rov takımında 3 yıldır bulunmaktayım. 2 yıl yazılım sorumlusu, üçüncü yılda da takım kaptanı oldum. Biz her sene finallere kalan bir takımız. Geçen sene derece yaptık. Bu senede tekrardan finallere kaldık. Bu senede hedefimiz derece yapmak” ifadelerini kullandı.

Bu yılda okulun Rize’yi temsil ederek derece alacaklarını ifade eden Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen ise “Hasan Kemal Yardımcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi klasiğini bu sene yaşıyoruz. 4. defa Teknofest finallerine katılacaklar. Buranın önemli olan kısmı da şu, bir meslek lisesi burası. Bakanlığımızın da meslek liseleri üzerine çok ciddi çabaları var. Buranın meslek lisesi olarak Teknofest Türkiye finallerine gitmesi son derece önemli. 600’ün üzerinde bir katılımın olduğu bir yarışmada ilk 20’ye girdiler. Bir defa birincilikleri var. Bu sene de inşallah bölgemize derece getirecekler” diye konuştu.