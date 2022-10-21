Rize’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden belediye bloklarında sona yaklaşıldı.

Rize’de kentsel dönüşüm çerçevesinde yapımı devam eden belediye bloklarında sona yaklaşıldı.

Rize’de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binaların yıkılmasıyla kentsel dönüşüm 2020 yılında yapılan kamulaştırmalarla start almıştı. Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi çerçevesinde yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatında sona yaklaşıldı.

Geçmişteki hallerine nazaran yeni yapılacak binaların alttan hiç su almaması için özel bir gayret sarf edildiğinin altını çeken Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, “Zeminleri ve oradaki 2 kat temelleri, denizaltını, yer altı sularını düşündüğümüz zaman aslında mevcuttan çok çok ilerdeyiz. Biz buna rağmen söylediğimiz gibi inşallah yıl sonunda hak sahiplerine buraları çok güzel bir törenle teslim etmiş olacağız. Önemli olan orada inşaatın bir iki ay gecikmesinden ziyade, alttan hiç su almayan, mükemmel fiziksel bir görüntüye sahip olan bir projenin ortaya çıkması bizi daha memnun ediyor” dedi.

Yıkılan bloklarda yer alan esnafların hiçbir zorluk çıkarmamasının projeyi hızlandırdığını kaydeden Metin “Projenin bu kadar hızlı ilerlemesi esnafımızın, güzel projeleri iyi anlatıldığı zaman, iyi hissettiği ve projeye inandığı zaman ne kadar çabuk yerlerini teslim edip, belediyesine, devletine, bakanlarına, hükümetine güvendiğini gösteriyor. Yerinde, gerçek projeler devam ederse, demek ki Rize halkı, esnafı bu konuda ciddi anlamda özveriyle bunu göstermiş oldu. Birçok ilde yıkımlar, oradaki kamulaştırmalar, çok uzuyor ve inşaat sıkıntıya giriyor ama ben buradan tekrardan esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.