Rize’nin Hemşin ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki Köksal Albay’ın cansız bedeni 150 metrelik uçurumda bulundu.

Rize’nin Hemşin ilçesinde kaybolan 54 yaşındaki Köksal Albay’ın cansız bedeni 150 metrelik uçurumda bulundu.

Olay, Hemşin ilçesi Akyamaç Şelalesinde gece saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kaya düşmesiyle kapanan yolda otomobil gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri otomobilin kayıp ihbarında bulunulan Köksal Albay’a (54) ait olduğunu belirledi. Albay’ın ayakkabası çevrede bulunması üzerine AFAD ekipleri Albay’ı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda AFAD ekipleri saat 03:30 sıralarında 150 metrelik uçurumda Albay’ın cansız bedenine ulaştı. Ekipler Albay’ın cansız bedenini sedyeye koyup halatlarla yola çıkardı. Albay’ın cenazesi, otopsi yapılmak için adli tıp morguna kaldırıldı. Yoldaki kaya parçalarını kaldırmaya çalıştığı sırada uçuruma düştüğü düşünülen 54 yaşındaki Albay’ın ölüm nedeni araştırılıyor.