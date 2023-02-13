Kar yağışı Rize merkez ve ilçelerinde yüksek kesimleri etkisi altına alırken, il genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı Rize merkez ve ilçelerinde yüksek kesimleri etkisi altına alırken, il genelinde 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Rize merkezde 7 köy yolu kar yağışı nedeniyle kapanırken Ardeşen ilçesinde 1, Çamlıhemşin ilçesinde 6, Çayeli ilçesinde 7, Fındıklı ilçesinde 1 ve İkizdere ilçesinde 4 köy yolu olmak üzere toplamda 26 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yollarının açılması için Rize İl Özel İdaresi 18 iş makinesi ve 33 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.