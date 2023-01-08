Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışıyor.

Rize’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapanırken, Rize İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışıyor.

Rize’nin yüksek kesimlerine yağan kar hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Çamlıhemşin’de 12, Çayeli’de 6 ve İkizdere’de 23 olmak üzere toplamda 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan köy yolları için Rize İl Özel İdare ekipleri 11 iş makinesi ve 23 personelle çalışmalarını sürdürüyor. İkizdere ilçesi Ballıköy, Çiçekli, Eskice ve Çataltepe Köyleri ve Çamlıhemşin ilçesi , Kale, Ortaklar, Ortayayla, Sıraköy, Yaylaköy ve Yazlık Köylerinde nüfus olmadığından karla mücadele çalışması yapılmıyor.