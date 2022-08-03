Rize’de bir kamyonun iki otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Rize’de bir kamyonun iki otomobille çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Pazar ilçesine bağlı Balıkçı köyünde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. (37) kontrolündeki 61 DC 453 plakalı kamyon, yolun emniyet şeridinde park halinde olan Mustafa Durmaz (32) idaresindeki 16 HA 971 plakalı otomobil ile Hamdi Yeşilyurt’un (39) kullandığı 53 FF 556 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan her iki otomobilin sürücüsünü ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan Hamdi Yeşilyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı Mustafa Durmaz ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kamyon sürücüsü K.K. gözaltına alındı.