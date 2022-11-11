Rize’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Rize’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama Rize’de silah kaçakçılığı operasyonu: 1 tutuklama

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 27 adet cep telefonu, 2 adet tabanca ve 222 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.