Rize’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Rize’de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda kaçak cep telefonu ve tabanca ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalar neticesinde, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 27 adet cep telefonu, 2 adet tabanca ve 222 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda yakalanan kaçak malzemelere el konulurken, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.