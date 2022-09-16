Rize İl Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başladığı 12 Eylül Pazartesi gününden bu yana okul servislerinde denetim gerçekleştiriyor. Jandarma ekipleri, Rize’de 311 okul servisinde denetim gerçekleştirdi. 4 araç ve sürücüsüne idari para cezası işlemi yapıldı. Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte harekete geçen Rize İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, 311 okul servisinde denetim gerçekleştirdi.

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