Rize’de bir mağazanın ilk açılışına özel indirim yapacağı duyurusu üzerine vatandaşlar, açılıştan önce mağazanın önünde sıraya girdi. Kepenklerin açılmasıyla vatandaşlar kapıdan içeri girmeye çalışınca izdiham yaşandı. Dışarıda bekleyen yüzlerce kişi içeri girmekte zorlanırken, indirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar adeta yarıştı. Ürünleri almak isteyenler birbirleriyle yarışırken, yoğunlukla mücadele etmeye çalışan mağaza çalışanları da zor anlar yaşadı.

Rize’de bir mağaza açılışa özel indirim yapınca kampanyayı duyan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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