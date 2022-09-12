Rize’de ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yaptırabilmek için köy sakinleri seferber oldu.

Rize’de ihtiyaç sahibi bir ailenin evini yaptırabilmek için köy sakinleri seferber oldu.

Rize merkeze bağlı Pazarköy Köyü Kartaltepe Mevkiinde yaşayan Ali Berber sedef hastası olan eşi ve 3 ile 10 yaşındaki iki çocuğuyla geçimini mevsimlik işçi olarak sürdürmeye çalışıyor. Berber, yaşam standartlarının altında kalan bir evde hayatını sürdürmeye çalışması nedeniyle komşuları bir araya gelerek imece usulü ile ailenin daha iyi bir eve kavuşması için çalışma başlattı. Çalışma neticesinde aileye aynı köyde ev yapmak için bir araya gelen komşulardan kimi yapılacak evin gereken inşaat malzemelerine yardım etmeye çalışırken, kimi de para yardımında bulunarak ihtiyaçların giderilmesi konusunda destek sağlamaya çalışıyor.

Yaşadığı sıkıntıları anlatan Ali Berber, "Eşimin sedef hastalığı 4. evresinde. Eşim ayakta duramadığı için, elini suya sokamadığı için evin temizliği, çocukların bakımı evin her şeyi bana kalıyor. Bu nedenlerden dolayı yeri geldiği zaman 4 ay işe gidemiyorum. Evde kalmak zorunda kalıyorum. Kışın yeri geliyor iş bulamıyorum. Sağ olsun komşularımızdan, muhtarımızdan destek alarak ayakta durmaya çalıştık. Yaz ayına girdik. Sağdan soldan aldıklarımızla zar zor ayakta duruyoruz. Devlet Büyüklerimize gittik. Evimize geldiler baktılar. Rapor tuttular. Rapor kurula sunuldu. Kuruldan onay almadı. ’Yardıma muhtaç değilsiniz’ dediler. Biz daha nasıl bir muhtaçlık yaşayacağız ? Açık alanda mı kalacağız ? Çatısız evde mi yaşayacağız ? Kime gideceğiz ? 2 yıldır ben burada yaşıyorum. Çalmadığım kapı kalmadı. Devlet büyüklerinin yanına çıktık. Kapılar hep suratımıza kapatıldı. Gelip evimizi görsünler. Biz kuru ekmeğe muhtacız. Çocuğumun bezini alacak durumda değilim. Ben sağdan soldan komşularımın yardımıyla ayakta duruyorum" şeklinde konuştu.

Kış mevsiminin yaklaştığını belirten Berber "Evimin her yeri açık olduğu için kışın soğuk giriyor. Kapıyı o yüzden naylon kapladım. Banyoyla tuvaleti aynı yerde kullanıyorum. Mutfaktan çıkıyorsun tuvalete, tuvaletten çıkıp mutfağa geçiyorsun. Kışın aşırı derece de soğuk. Benim 2 çocuğum var. Bunlar soğuktan sürekli hastalanıyorlar. Para bulamıyorum. İlaçlarını alamıyorum. Bana devlet büyükleri bir el atsın. Burası yaşanacak gibi bir yer değil ama eşim sağ olsun onun desteğiyle bir şeyler yapıp yaşamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.