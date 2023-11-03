Rize’nin Çayeli ilçesinde hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Çayeli ilçesinde 5 adet kayıkhanede ve 3 adet ikamet önünde hırsızlık meydana geldi. Meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili giden ihbarlar üzerine Çayeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık olayına karışan yabancı uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların çaldığı 1 adet ses sistemi, 1 adet el feneri ve dürbün, 1 adet tablet, Bir miktar Türk Lirası, 2 adet olta ve balıkçılıkta kullanılan av malzemeleri, 9 çift ayakkabı ile mont ve giysilerin yanı sıra elektronik aletler ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler ekipler tarafından sahiplerine geri teslim edildi. 8 ayrı hırsızlık olayına karışan M.S. ve O.K. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.