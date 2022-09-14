Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Rize’de etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı.

Rize’de bir kaç gündür aralıklı olarak etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle yumuşayan toprak heyelanları da beraberinde getirdi. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Ortaköy, Musadağı, Kestanelik, Zafer, Yeşilköy, Yenihisar ve Kaçkar köylerinde, Fındıklı ilçesine bağlı Sümer ve Derbent köylerinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.