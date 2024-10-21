Rize’de şiddetli yağışlar Pazar ilçesinde de heyelanlara neden oldu Rize’de şiddetli yağışlar Pazar ilçesinde de heyelanlara neden oldu

Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde bugün sabah saatlerinde yaşanan heyelan sonrası bölge havadan görüntülendi.

Rize’de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü’nde heyelan meydana geldi. Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2’şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu. Heyelanlı alan havadan görüntülendi.

Kaynak: iha