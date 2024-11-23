Rize’nin Çayeli ilçesinde 19 Kasım Salı günü heyelana maruz kalan 6 apartmanın geleceği için karar verildi.

1 kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan heyelan sonrası Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi heyelan nedeniyle tahliye edilen 6 apartmanın akıbeti ile ilgili üniversite tarafından hazırlanan rapora göre 2 binada dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacağını söyledi.

Rize’nin Çayeli ilçesinde geçtiğimiz 19 Kasım Salı günü sabah saat 06.30’da meydana gelen heyelanda 35 Yaşındaki Yakup Özcan’ın hayatını kaybetti, 4 kişinin ise yaralandı. Heyelanın yaşandığı bölgede toplamda 64 daireyi içerisinde barındıran 6 apartman ise tahliye edildi. Olayın ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hasar tespit ve risk çalışması başlatıldı. Başlatılan çalışmalar çerçevesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Araştırma Merkezi tarafından ön rapor hazırlandı. Hazırlanan rapora göre, tahliye edilen 6 blokun tümünün tahliyesine gerek olmadığı Yakup Özcan Bayraktar’ın hayatını kaybettiği Balkan sitesi B Blok’un ve Demirciler Apartmanı’nın zemin katından itibaren ilk 3 katında ikamet izni verilmemesi gerektiğine vurgu yapıldı. Çıkan raporda “19.11.2024 tarihte Çayeli İlçesi Eskipazar Mahallesinde meydana gelen heyelan olayı için tarafımızca 22.11.2024 tarihinde gözlemsel arazi etüdü gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde kayan zemin kütlesinin yağış sularından etkilenip tekrardan harekete geçmesini önlemek amacıyla su geçirmez brandayla üstünün kaplanması gereklidir. Demirciler Apartmanının arka cephesinde bulunan betonarme perdenin arkası olası malzeme akmalarını önlemesi amacıyla perde üst kotundan itibaren 1.5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde olacak şekilde boşaltılmalıdır. Bu hafta beklenen aşırı yağışlara karşı olası kaymalar için sahada sürekli gözlemler yapılmalıdır. Olayın meydana geldiği yamacın ön sırasındaki tüm blokların tahliyesine gerek yoktur. Önlem amaçlı Balkan sitesi B Bloğunun ve Demirciler Apartmanın zemin katından itibaren ilk 3 katında ikamet izni yasaklanmalıdır (Z+AK+3K). Heyelan önleme amaçlı iksa yapılarının tasarımını içeren geoteknik rapor konusunda uzman birimler tarafından hazırlanmalıdır. İmalat aşamasının devam edeceği çalışma saatleri içerisinde tüm bloklar boşaltılarak güvenlik açısından ek önlemler alınmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Sorunu bilimsel çalışmalara dayandırmak istediklerine vurgu yapan Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Belediyesi ekipleri ile RTEÜ’lü akademisyenlerin ortak çalışma yürüttüğünü kaydederek “Şimdi henüz risk raporları tamamlandı diyemeyiz ama bu konuda bilimsel çalışmalar yapmak için AFAD’ın öncülüğünde belediye çalışanlarımızla birlikte bir çalışma yapılıyor. Bugün üniversiteden teknik hocalarımız geldi. Biz burada yapılacak çalışmanın riskli bir çalışma olduğunu arazi yapısından dolayı bildiğimiz için, yani bu işi biraz daha bilimsel temellere dayandırarak çözmeye çalışalım dedik. Belediyenin tecrübeli ekibi üniversitedeki akademisyenlerle birlikte bugün bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalardan sonra yani üniversite hocamızın raporuna göre orada ikamet edilecek yer dükkan artı 3 kattan sonraki kat, yani Balkan apartmanı ve Demirciler Apartmanında dükkan katı ve 3 katta iskan yapılmayacak. Ondan sonraki katlarda iskan edilebilecek şekilde bir rapor geldi” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki süreçte bölgenin aşırı bir yağış beklediği için dikkatli davrandıklarını sözlerine ekleyen Çiftçi, çalışmalar esnasında yine 2 binanın tahliye edileceğinin altını çizerek “İyileştirme yapıldıktan sonra binanın tümünü kullanacaklar. Zaten bir süre sonra yani orada çalışmalar bittikten sonra. Sahada bir risk olabilir düşüncesiyle, bu çalışmalar esnasında bu binaların 2’si de tamamen tahliye edilecek. Şimdi önümüzde yağmurlu bir hafta var. Biz henüz burada tespitleri yapıyoruz. O yağmuru bekliyoruz. Yoğun yağmur gösteriyor. Meteoroloji bize bu bilgilendirmeyi yapıyor. O açıdan arazi açıp içeri giremiyoruz” dedi.