Rize’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan 2 köy yolu için çalışmalar sürüyor.

Rize’de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan 2 köy yolu için çalışmalar sürüyor.

Rize’de dün gece saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Sütlüce Köyü’nde ve Güneysu ilçesine bağlı Başköy köyünde heyelanlar meydana geldi. Meydana gelen heyelan sonrasında köyde bulunan vatandaşlar tarafından Rize İl Özel İdaresi ekiplerine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine heyelan bölgesine İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağış sonrasında tıkanan menfezlerin açılması içinde temizlik çalışmaları yapılıyor.