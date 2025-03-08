Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana gelen heyelanda 4 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muş’ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu grup köy yolunda çalışmalar devam ediyor Muş’ta kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu grup köy yolunda çalışmalar devam ediyor

Heyelan dün akşam saatlerinde Ardeşen ilçesine bağlı Aşağı Durak köyünde meydana geldi. Karın erimesiyle yumuşayan toprak heyelan olarak köyün içerisinden aktı. Balçığa bulanan köyde 4 ev Ardeşen Kaymakamlığı tarafından tedbir amaçlı taliye edilirken 6 ev heyelandan zarar gördü. Eve giren heyelanlar için köylüler birlikte temizlik çalışması yürütürken Rize İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler tarafından da köy yolunda temizlik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA