Rize’de düzenlenen Hamsi Festivalinde 2,5 ton hamsi ızgara ve hamsi tava tüketilirken, hamsi kullanarak yapılan yemekler de sergilendi. Festivalde en fazla ilgiyi hamsili pizza gördü.

Rize’de düzenlenen Hamsi Festivalinde 2,5 ton hamsi ızgara ve hamsi tava tüketilirken, hamsi kullanarak yapılan yemekler de sergilendi. Festivalde en fazla ilgiyi hamsili pizza gördü.

Bu yıl 7.’si düzenlenen Hamsi Festivali Rize sahil dolgu alanında yer alan otoparkta gerçekleştirildi. Düzenlenen festivalde 2,5 ton hamsi mangallar ile kızartılarak ekmeklerin içerisinde vatandaşlara dağıtıldı. Mangal stantlarının önünde oluşan uzun kuyrukların yanı sıra hamsiyle yapılan çeşitli yemeklerin bulunduğu stantlar ilgi çekti.

Hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsili kara lahana sarması, hamsili içli köfte, hamsili kek, hamsili kumpir, hamsili erişte, hamsili Laz mezesinin yanı sıra en çok ilgiyi hamsili pizza ve hamsili hamburger gördü.

Hamsinin dünya mutfağı ile entegrasyonunun kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin “Hamsi ile birlikte yapılan bütün yiyeceklerin dünya mutfağı ile entegrasyonu var. Bu bizim için çok değerli. Ayrıca bugün hamsiler çay çöpünden üretilen mangal kömürü ile yapılıyor. Bu da bizim için çok değerli” dedi.

Festival hamsili yemeklerin tadımının ardından konserler ile devam etti.