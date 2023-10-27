Rize’nin Ardeşen ilçesinde halı sahaya futbol oynandığı esnada mermi isabet etti.

Olay, Ardeşen ilçesi Spor Tesisleri’nde dün gece saat 22.30 sularında meydana geldi. Alınan ilgiye göre, halı sahada futbol maçı oynandığı esnada nereden geldiği tespit edilemeyen bir mermi halı sahaya isabet etti. Halı sahadan seken mermi, tesisin müdüriyet odasına düştü. Merminin düşme anından saniyeler önce odada bulunan vatandaş ise kıl payı kurtuldu. Maç sonrası Ardeşen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sahaya gelerek incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.