Rize’nin İyidere ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan uzman çavuş Osman Özsoy’un cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Rize’nin İyidere ilçesinde görev sırasında geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olan uzman çavuş Osman Özsoy’un cenazesi törenle memleketine uğurlandı.

Uzman Çavuş Osman Özsoy karakolun önünde bozulan aracı yoldan çekmek için yardım ettiği sırada karşı yönden gelen aracın altında kaldı. Ağır yaralanan Özsoy’u tedavi gördüğü Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Görev sırasında şehit olan Özsoy için İl Jandarma Alay Komutanlığında tören düzenlendi. Törende şehidin eşi Hatice Özsoy kocasının üniformasıyla uğurlama törenine katılırken, annesi Fatma Özsoy "Ben buradayım oğlum, Osman’ım ben buradayım kuzum, Ciğerimi söktün Osman’ı" diyerek ağıt yaktı. Uğurlama töreninin ardından şehidin naaşı memleketi Kayseri’ye gönderildi.