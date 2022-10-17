Rize’de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sellerde bahçesi ve duvarı kopan Elmalı Köyü İlköğretim okulu, yapılan iyileştirme çalışmaları ve istinat duvarının ardından bu yıl yeniden eğitim ve öğretime açıldı.

Rize’de geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yaşanan sellerde bahçesi ve duvarı kopan Elmalı Köyü İlköğretim okulu, yapılan iyileştirme çalışmaları ve istinat duvarının ardından bu yıl yeniden eğitim ve öğretime açıldı.

Rize’de 2021 yılının Ağustos ayında yaşanan sel felaketinde Elmalı Köyü İlköğretim Okulunun bahçesi zarar görerek okulun ön kısmında heyelan meydana gelmişti. Bu yıl 6 Eylül’de başlayan eğitim öğretim sezonu öncesinde yapılan incelemelerin ardından heyelanın risk boyutu göze alınarak okulda eğitim öğretime başlanmama kararı alınmıştı. Okul bahçesinin bir kısmı tamamen çöken okul için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) tarafından zemin etüdü gerçekleştirildi. 16 metre yüksekliği 30 metre genişliğinde 2 kademeli duvar yapılan okul yeniden eğitim ve öğretime açıldı. Bu süre içerisinde ise okulun öğrencileri eğitime başladıkları köye en yakın müsait okul olan Rize merkeze bağlı Taşköprü Köyü İlköğretim okulunda eğitim almaya devam etti. 43 öğrencinin eğitim gördüğü okulun ilk gününde Rize Valisi Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin öğrencileri yalnız bırakmadı.

Selin ardından duvarı çöken okulun zemininde gerekli çalışmaların yapıldığını ve ardından okulun hizmete açıldığının altını çizen Rize Valisi Kemal Çeber "Yaşanan heyelanlarda bu okulun önünde büyük bir heyelan olmuştu. Burayı en sağlıklı şekilde yapabilmek için çalışmalarınızı yürüttük. Burada önce çok detaylı jeolojik etütler yaptık. Sadece kayan yer mi yoksa alanın bütününde mi bir risk var diye araştırma yaptık. Üniversitemizi de konuya dahil ederek tespitlerimizi gerçekleştirdik ve burada belki de Türkiye’de az örneği olabilecek bir duvar yaptık, onunla tedbir aldık. 2 kademeli bir duvar yapıldı. Yaklaşık 1,5 milyon liraya yakın bir maliyet oluştu. Oldukça derin bir duvar var Bu sayede okul bahçesi de yarı yarıya büyüdü. Çocuklarımızın çok daha güvenli bir okulu ve çok daha geniş bir bahçeleri oldu. Geçen yıl öğrencilerimize başka bir okulda eğitim verdik, bugün itibarıyla de okulumuzu hizmete açtık" dedi.