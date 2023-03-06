Rize’de sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu.
Rize’de sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu.
Rize’de sabah saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Binalardan uçan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan malzemeler Güneysu-Rize otoyolunu kısmen trafiğe kapattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Karayolları ile belediye ekipleri yolu temizleyerek yeniden trafiğe açtı.
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