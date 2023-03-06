Rize’de sabah saatlerinde çıkan fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Binalardan uçan parçalar park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan malzemeler Güneysu-Rize otoyolunu kısmen trafiğe kapattı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine Karayolları ile belediye ekipleri yolu temizleyerek yeniden trafiğe açtı.

Rize’de sabah saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu.

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