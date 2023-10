Rize’de yatsı namazı sonrası meydanda toplanan kalabalık, Filistin’in İsrail’e karşı başlatmış olduğu operasyona destek verdi.

Şeyh Camii’nde kılınan yatsı namazının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan kalabalık, Filistinli direniş örgütü Hamas’ın, Gazze Şeridi’nden İsrail’e yönelik "Aksa Tufanı" isimli operasyonuna destek verdi. Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Muhammet Bilal Yıldırım, şu ana kadar İsrail’in zulmü için toplandıklarını fakat bugün Filistin’in İsrail’e karşı başlattığı operasyona destek vermek için toplandıklarını belirterek, “Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulümlerini telin için toplandık, zalimlere karşı nefretimizi haykırdık. Kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissederek duaya durduk, kıyama kalktık. İşte bugün büyük bir sevinçle, Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden yolda elde edilen bu büyük başarıyı kutlamak, Filistinli kardeşlerimizle ve mücahitlerle omuz omuza olduğumuzu haykırmak için buradayız” diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasının devamında ise yapılan operasyonun herkese verilen bir cevap olduğunu ifade ederek, “İlk kıblemiz, haremimiz, etrafı mübarek kılınmış Mescidi Aksa’mız, her gün terörist İsrail ve Yahudi işgalciler tarafından düzenlenen baskınlarla taciz ve tahkir ediliyorken, sokaklarda masum siviller kurşuna diziliyorken, on yaşında çocuklar tutuklanıyorken, Gazze’de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail’e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır” ifadelerini kullandı.