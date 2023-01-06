Rize’de kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Feci kazada aracın ön kısmından giren bariyer arkasından çıktı.

Rize’de kontrolden çıkan aracın bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Feci kazada aracın ön kısmından giren bariyer arkasından çıktı.

Kaza, Çayeli ilçesinde saat 15.45 sıralarında meydana geldi. Pazar istikametinden Rize Çayeli istikametine giden Nuri Özbulut (71) kontrolündeki 53 AH 365 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karayolunu kavşaktan ayıran bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın ön kısmından giren bariyer arkasından çıktı. Kazada sürücü Nuri Özbulut ve Erol K. Çayeli Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sürücü Özbulut olay yerinde hayatını kaybederken, Erol K. ise 112 Acil Sağlık servisi ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.