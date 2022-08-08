Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi, evlilik hazırlığı yapan genç kızlar ile yeni doğum yapan annelere bohça bohça ‘iyilik’ dağıtıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Rize Şubesi, evlilik hazırlığı yapan genç kızlar ile yeni doğum yapan annelere bohça bohça ‘iyilik’ dağıtıyor.

Rize İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Rize Şubesi Kadın ve Gençlik Kolları ‘Hayata Başlarken’ projesi çerçevesinde evlilik hazırlığı yapan genç kızlara gelin bohçası, yeni doğum yapan annelere ise bebek bohçası hediye ediyor.

Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, yaptığı açıklamada, ’Hayata Başlarken’ isimli projesi ile yeni doğan bebeklerin ailelerinin ve evlilik hazırlığı yapan genç kızların yeni bir hayata başlarken atacakları ilk adımda yanlarında olmayı amaçlıyoruz. Hayırseverlerin ayni ve nakdi bağışlarıyla hazırladığımız hediye bohçalarını, ülke genelinde olduğu gibi Rize’de de yeni doğan ve çeyiz paketiyle iyilik yolundaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir" dedi.

Çakmakçı, bu tür çalışmalarına her zaman destek olan hayırsever vatandaşlara teşekkür etti.