Dün kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu duyuran Rize Valiliği, yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Geçtiğimiz akşam başlayarak Rize’yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle Rize Valiliği tarafından açıklama yapılmış, eğitim-öğretime 1 gün ara verildiği duyurulmuştu. Kar yağışının devam etmesiyle yeniden bir açıklama yapan Rize Valiliği, verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını duyurdu. Rize Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karsı tedbir amacıyla; öğrencilerimiz ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 21 Şubat 2025 Cuma günü ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin yanı sıra 8 yaş altı çocuğu bulunan annelerin de izinli sayılacağının duyurulduğu açıklamada "Ayrıca kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personel idari izinli sayılacaktır. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekilmelidir" ifadeleri yer aldı.