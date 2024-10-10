Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli İsmail Yılmaz’a eşinin ve kızının yaptığı sürpriz herkesi duygulandırdı.

Rize Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli İsmail Yılmaz, sorumluluk bölgesi Rize merkez Tuzcuoğlu Memişağa Parkı’nda çalışırken bir anda 22 yaşındaki kızı Aydanur’un sesini duydu. Parkta bulunan dev ekrana gözü ilişen Yılmaz, kızının videosunu görü. Yılmaz, kızının kendisine videoda, “Merhaba babacığım. Nasılsın? Bugün senin doğum günün. İyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Seninle olmaktan, senin kızın olmaktan çok mutluluk duyuyorum. İyi ki varsın, seni çok seviyorum, seni çok öpüyorum” diye seslendiğini gördü. Yılmaz, ardından da hayat arkadaşı olan eşi Hatice Yılmaz’ın, “İyi ki doğdun İsmail Bey. Seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllarımız olsun. Seni seviyoruz, iyi ki varsın” ifadelerini duydu. İlk etapta ekranı arkasına alarak öz çekim yapan İsmail Yılmaz, ardından duygulanarak ellerini ve başını yol kenarındaki tırabzanlara dayadı. Babasına elindeki pasta ile hızlı adımlarla ilerleyen kızı, babasının duygulandığını görünce ‘Ağlıyor’ diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Etraftakilerin de İsmail Yılmaz ile farkına vardığı olay herkesi duygulandırdı.

“Bu yaşıma kadar böyle bir duyguyu hiç yaşamadım”

Böyle bir sürprizi beklemediğini ve ilk kez böyle bir duygu yaşadığını dile getiren İsmail Yılmaz, “Gerçekten büyük bir sürpriz oldu. Ben de hiç beklemiyordum. Bütün arkadaşlar benim için böyle bir sürpriz hazırlamış. Ben 52 yaşındayım. Bu yaşıma kadar böyle bir duyguyu, böyle bir anı hiç yaşamadım. Ben kendi doğal işimde çalışıyordum. Çekim yapmışlar, program hazırlamışlar. Bir takım hazırlıklar olmuş. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

“Hayal aleminde miyim diye düşündüm”

Kızının sesini monitörden duyduğunda şok olduğunu söyleyen Yılmaz, “Özellikle kızımın konuşması beni çok duygulandırdı. Zaten monitörde kızımı gördüğümde şoke oldum. ‘Kızımın burada ne işi var, ben mi başka yerdeyim’ diye düşündüm. Hayal aleminde miyim diye düşündüm. Yığıldım kaldım yani” ifadelerini kullandı.

“İyi ki de babamın kızıyım”

Babasıyla gurur duyduğunu dile getiren Aydanur Yılmaz ise, babasının kendileri için yaptığı fedakarlıkları dile getirirken gözyaşlarını tutamadı. Babasının kendilerine helal ekmek getirebilmek için gece gündüz çalıştığını ve kendisinin de bunun farkında olduğunu söyleyen Aydanur Yılmaz, “Babamın tek kızıyım, iyi ki de babamın kızıyım. Dün bizlerle iletişime geçildi ve böyle bir sürpriz için anlaştık, görüştük, sohbetler sağladık. Gerçekten çok mutlu oldum. Her babaya bu şekilde kutlamalar yapılmalı. Çünkü babalarımız bizim en kıymetlilerimiz. Bizi bu yaşa getirmek için çalışıyorlar, çabalıyorlar. Bizler bazen unutabiliyoruz. Gerçekten hayatlarından kısıyorlar, gece gündüz çalışıyorlarsa bizleri eksiksiz bir şekilde hayata hazırlayabilmek için. Benim babam gece gündüz arabanın arkasında çalıştığı zaman ‘Kızımın eksiği var, çalışmam gerekiyor, yılmamam gerekiyor, kızımın bir şeyi eksik kalmasın, bir şeyde gözü kalmasın’ diye çabalıyor ve ben babama teşekkür ediyorum. İyi ki de benim babam. Çok seviyorum. Mesleğinden dolayı da gurur duyuyorum. Babama ben sonsuz teşekkür ediyorum. Bu meslekte babam çalışıyorsa bizler için, bizlere helal ekmek getirebilmek için çalışıyor. Alnının akıyla çalışıyor. Ben ona teşekkür ederim” şeklinde konuştu.