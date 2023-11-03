Rize’de durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde yakalatan 1 kişi mahkemece tutuklandı.

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Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Ekiplerin yaptıkları aramada, 2 parça halinde toplam ağırlığı 1 kilo 300 gram olan Skunk Maddesi, 1 parça halinde toplam ağırlığı 122,30 gram Kokain Maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.Y. isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.