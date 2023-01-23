Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 200 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Rize’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 200 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Rize’de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde ile uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen iki araç Pazar ilçesi Karadeniz Sahil Yolu’nda durduruldu. Polis ekiplerince yapılan arama sonucu bir aracın bagaj kısmında çuval içerisinde iki parça halinde ağırlığı toplam 9 kilo 200 gram esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.C., F.B. ve B.U. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.