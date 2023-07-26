Rize’de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan bir kişi tutuklandı.

Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde, kent merkezinde bir araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde polis ekipleri tarafından 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan B.C. isimli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.C., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.