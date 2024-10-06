Rize’de Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla ‘Adım Atın, Aktif Olun ve Fark Oluşturun’ sloganıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Dünya Yürüyüş Günü doalyısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Ekrem Orhon Mahallesi sahilinden yürümeye başlayan katılımcılar, ilk etapta Müftü Mahallesi’ne kadar yürüyerek Rize Belediyesi’nin fiziksel aktivite alanında mola verdi. Burada katılımcılara fiziksel aktivite ve hareketliliğin önemi anlatıldı. Etkinlik, buradan Portakallık Mahallesi’ne kadar sahil boyunca katılımcıların yürüyüşü ile devam etti.

Etkinliğe Rize Belediye Başkan Yardımcısı Abdülkadir Öztürk, Rize İl Kültür ve Turizm Müdürü Bayram Yığcı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Halit Baykal, Rize İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Yıldız Mete, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Salih Yıldırım, başta sağlık personeli olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) öğrencileri, RİBEGEM topluluğu, Rize Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, vatandaşlar ve diğer ilgililer katıldı. Yürüyüş sonunda Rize İl Sağlık Müdürlüğü, Rize Belediyesi, RİBEGEM ve Rize Kızılay Şube Başkanlığı tarafından stantlar açılarak, bilgilendirme yapıldı.