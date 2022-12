Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” dolayısıyla program düzenlendi.

Rize Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde düzenlenen “3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü” etkinliği ile engelli bireyler bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı. Yapılan etkinlikte engelli bireyler dart, langırt ve basketbol oynadı. Programa katılan Rize Valisi Kemal Çeber, Rize İl Emniyet Müdürü Engin Emen ve Rize İl Spor Müdürü Gürhan Yıldız Rize’de ki engelli bireyler için oynanan Golbol takımı ile maç yaptı.

Engelli bireylerle sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Gününde bir arada olmadıklarını belirten Rize Valisi Kemal Çeber, "Engelliler günü münasebetiyle bir aradayız. Aslında biz engelli kardeşlerimizle arkadaşlarımızla sürekli her vesileyle beraber oluyoruz. Daha kısa bir süre önce uçurtma şenliğimiz vardı ondan bir kaç gün önce belediyemizin engelsiz yaşam merkezinde beraber olduk ve fırsat buldukça beraber oluyoruz. Dünde engelli evlatlarımız misafirimdi. Bugünde Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün bir organizasyonu çerçevesinde buradayız. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz sahip olduğu bütün imkanları fiziki unsurları salonları engelli bireylerin de istifade edebileceği şekilde organize ediyor. Biz bunu her alana yaymaya gayret ediyoruz. Aslında spor salonlarımızda bunlardan birisi bugün burada langırt oynayan ve diğer sporları yapan bir çok engelli kardeşlerimiz var. Golbol ekibi yeni kuruldu ama hızla ilerliyorlar. Engelli kardeşlerimizin Sosyal hayatın içinde olmaları spor yapmaları hep beraber her alanı kullanabilmeleri bununla beraber böyle sporcular olunca daha fazla mutlu oluyoruz. Önemli olan hep beraber toplumu ve bu hayatı paylaşan herkesin hep beraber her imkana ortak değerlendirebilmesidir" şeklinde konuştu.

Golbol sporuyla ilgilenen Ali Yaylacı, Golbol Rize takımını yeni kurduklarını ve bu dalda ilerleyeceklerini söyleyerek "Bu golbol sporunda Türkiye olarak dünya birincisi olduk. 2 kere olimpiyatlarda golbol branşında görme engelli milli takımımız Bayrağımızı Avrupa’da 2 kere sallandırdılar ve önümüzdeki senede olimpiyatlara katılacaklar. Bizde Rize’de böyle bir spor dalını yapmak için çalışmalar başladık. Rize Gençlik Spor Müdürlüğünün desteğiyle Serkan hocamızda bizim çilemizi çekerek bir yola girdik. Geçen sene kurulan bir takımız. Geçen senede Rize’den de görme engelli takımımızla Kocaeli’ne gittik. Rize’mizi temsil ettik" ifadelerini kullandı.