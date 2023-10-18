Rize’nin Kalkandere ilçesinin Hüseyin Hoca köyünde yanyana duran 4 mezar taşı görenleri hem düşündürüyor hem güldürüyor.

1999 yılında 105 yaşında vefat eden ve köyde herkesin ’Büyük Harun’ diye tanıdığı Harun Fazlıoğlu’nun çocukları babalarının ve annelerinin mezarlarını yaptırdı. Ortaya ise herkesi hem güldüren hem düşündüren görüntüler çıktı. Çünkü Baba Fazlıoğlu’nun hemen yanındaki mezar taşında 1. eş Fatma Fazlıoğlu, onun yanında ise 2003 yılında vefat eden 2. eş Fatma Fazlıoğlu, onun ardından 2009 yılında vefat eden 3. eş Fatma Fazlıoğlu ve son olarak ise henüz hayatta olan ama vefatı durumunda mezarı hazır olan 4. eş Ayşe Fazlıoğlu’nun mezar taşı kondu.

Harun Fazlıoğlu, ilk eşi olan Fatma Fazlıoğlu erken yaşta hayatını kaybedince ikinci eşi olan ve yine ismi ilk eşiyle aynı olan Fatma Fazlıoğlu ile evlendi. Sonrasında 3. eşi olan Fatma Fazlıoğlu ile evlenen Harun Fazlıoğlu’nun eşleri aynı evde yaşadı. Ardından 4. eşi Ayşe Fazlıoğlu ile de evlenince evde 3 kuma birlikte yaşamaya başladı.

“200’ün üzerinde torunu vardır”

Babasının eşlerinin birbirine eklene eklene 4 tane olduğunu ifade eden Murat Fazlıoğlu, 16 kardeş olduklarını ve babasının 200’ün üzerinde torunu olduğunu dile getirerek “En başta bulunan Harun Fazlıoğlu babam. Yanındaki birinci eşi Fatma Fazlıoğlu, onun yanında ikinci eşi Fatma Fazlıoğlu, onun yanında da üçüncü eşi olan Fatma Fazlıoğlu ve dördüncü eşi de Ayşe Fazlıoğlu. Yani hep eklene eklene dört defa evlendi. ’Ocağı şenlensin’ diye hanımları evlendirdi. Kendi zevkine iki defa evlenmiş. Ondan sonra diğer eşleri ile evlendi. Onlardan da 14 kız, 2 erkek dünyaya geldi. Hepsiyle beraberdi. Birinci eşi hariç 2, 3 ve 4. eşle yaklaşık 40 sene beraberlerdi. Hepsinin yeri başkaydı. Gerçekten hepsi birbirini severdi. Birbirlerini sevmeseler birlikte aynı yerde olamazlardı. Biz bir hanım bakamıyoruz. Aynı evin içinde 3 eşle beraber tutmak kolay değil. 105 yaşında babam vefat etti. Ondan sonra 3 hanımı da öldü. Birinci eşini kimse tanımaz. Sadece onun bir kızı tanır” diye konuştu.

“Bu zamanda bir taneye biz zor bakıyoruz”

Kendisinin son eşten olduğunu ancak diğer kardeşleriyle aralarında hiçbir sorun olmadan bugüne kadar yaşadıklarını söyleyen Murat Fazlıoğlu, “Ben dördüncü eşindenim. Üçüncü hanımından sonra annemi almış. Ondan önce ağabeyim dünyaya geldi. 1976 yılında ben dünyaya geldim. 3 tane kuma ne demek. Bu zamanda bir taneye biz zor bakıyoruz. 3 taneyi bir yere tutmak. Bazen kavga oluyordu. Kendi köylü ismini derdi onlara. Fatma demezdi. Benim annem hariç 40-45 yılın üzerinde yaşamışlar. Hepsinden razıyız. Allah rahmet eylesin. 6 oda bizim tarafta vardı. 6 oda amcamlarda vardı. Yarısı amcamların yarısı bizimdi. Onunda 2 eşi vardı. Amcamın eşlerinin sözü daha çok geçerdi. Evin reisi onlardı. Sabah kalkınca herkes işini yapardı. Yıllarını vermişler. 50 sene bir çatı altında yaşamışlar. Bir evde iki gelin yaşatamıyorsun. Bize göre değil” ifadelerini kullandı.

“Diyorsun ’bu kadar karısı olur mu birinin?’ ama oluyor”

Kumalarının arasında en çok 2. eş olan Fatma Fazlıoğlu’nu sevdiğini, kendisine hiçbir kötülük yapmadan iyi davrandığını ve eşine olan sevgisinden kumalarına ses çıkartmadığını kaydeden Ayşe Fazlıoğlu, “Tarlaya çimen ederken 4 tane adam geldi. Alıp kaçtılar beni. 3 tane kadının üstüne kuma olarak geldim. Bir tanesi ölmüştü. Onlardan oğlu yoktu. Onlardan sonra beni aldıktan sonra benden önceki eşinden oğlu oldu. Benimde oldu bir oğlum. Onlarla kaç sene yaşadık bilmiyorum. 25 senenin üstünde yaşadım. Onlar ayrıydılar. Onlar evin üstündeydiler. Ben altındaydım. Kızlarımla beraber dururdum. 3 tane kızım vardı. Adamım çoğunlukla benle dururdu. Üstünde pek durmazdı. Diyorsun bu kadar karısı olur mu birinin ama oluyor. Büyüğünün hiç uşağı yoktu ama evin büyüğüydü. Bana kötü bir sözü yoktu. Çok iyiydi. 3 tane kadının kahrını çektim. Kocamı seviyordum. O yüzden kaldım onla. Büyük hanımını çok severdim. Evin büyüğüydü. Bir kötülük etmezdi” şeklinde konuştu.