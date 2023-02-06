Türkiye’nin birçok çok yerinde hissedilen deprem sonrası Rize’de kan vermek için vatandaşlar kan bağış noktasına akın etti.

Türkiye’nin birçok çok yerinde hissedilen deprem sonrası Rize’de kan vermek için vatandaşlar kan bağış noktasına akın etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde saat 04.17’de 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından en büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere an itibarıyla 42 artçı deprem meydana geldi. Meydana gelen depremin ardından kan ihtiyacı için Kızılay tarafından kan bağış çağrısı yapılmıştı. Çağrının üzerine vatandaşlar kan bağış noktalarına akın etti. Kan bağış noktasında vatandaşlar kan verebilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

"Rizeliler olarak üzerimize düşeni yapmak için kan bağış merkezine geldik"

Ellerinden ne gelirse yapacaklarını belirten Murat Kazdal, "Dün akşam gece saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. Kan ihtiyacı olduğunu duyduk ve Rizeliler olarak üzerimize düşeni yapmak için kan bağış merkezine geldik. İnşallah oradaki yaralılara biraz da olsa yaralarını sarar. Çok üzücü bir olay. Şuan kış ayı zaten havalar soğuk. Onları anlamaya çalışsak bile anlamayız. İnsanların Allah yardımcıları olsun. Bizim elimizden gelen şu anda kan bağışı yapmak. Manevi olarak dualarımız hep onlarla" şeklinde konuştu.

"İnşallah birilerine umut oluruz"

Verdikleri kan lazım olan yaralılara hızlıca ulaşmasını isteyen İshak Uzunsakal da, "Yaralılarımız için şuanda buradayız. Geldik kan vereceğiz, inşallah birilerine umut oluruz. Herkesi kan vermeleri için bekliyoruz. Herkesin duyarlılığını sağlayabilirsek çok iyi olur. Böyle durumlarda birlik ve beraberlik çok önemli. İnşallah kanları lazım olanlara ulaştırırız" dedi.

"Kan veremediğimiz için üzgünüz"

Kanı düşük olduğu için kan veremediğini söyleyen Ali Delibalta ise, "Bugün deprem olduğu için kan vermeye geldik. Kanım düşük olduğu için kan veremedim. Kan veremediğimiz için üzgünüz. Sordum ama almıyorlar. Vatandaşlar kan versin. Şimdi gelmeyecek de ne zaman gelecek. Orada oldu diye burada olmayacak diye bir şey yok. Herkesin vermesi lazım. İhtiyacı olana vereceksin. Çok can kaybımız var. Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.