Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü Rize’de yediden yetmişe herkesin katılımı ile coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümü her ilde olduğu gibi Rize’de de coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ve Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin valilik önünde bulunan herkesin Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Valilik önünde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yapmış olduğu çeşitli etkinliklerle program sürdü. Jandarma Komutanlığına bağlı arama köpekleri de gösterilere dahil oldu. Programın sonunda da kortej yürüyüşü gerçekleşti.

Günün anısına konuşan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, “Ben cumhuriyetimizin 75. yılında Malatya’da liseyi bitirmek üzere olan bir gençtim. Bizlerden 100. yılın hayalini kurmamız istenmişti. O günlerde yaşadığımız sıkıntılarından kurtulmuş, kısır ayrışmalarını bir kenara bırakmış, sanayide, bilimde, sanatta, teknolojide hulasa her alanda ilerlemiş, ciddi altyapı eksikliklerini gidermiş, demokrasisini sağlamlaştırmış bir Türkiye’de yönetici olmayı, böyle bir Türkiye’nin inşasında çalışmayı hayal etmiştim. Rabbime hamt ediyorum. 2023’e, 100. yıla, bir hedef noktasına ulaşan büyükler olarak, yeni bir ufkun, yeni bir hedefin hayalini sizlerin idraklerinize, sarsılmaz ve güçlü omuzlarınıza emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.