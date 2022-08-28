Yağmurun başkenti Rize’de düzenlenecek olan konser etkinlikleri, ilk kez yağmurdan dolayı değil, güneş ve aşırı sıcak nedeniyle ertelendi.

Yağmurun başkenti Rize’de düzenlenecek olan konser etkinlikleri, ilk kez yağmurdan dolayı değil, güneş ve aşırı sıcak nedeniyle ertelendi.

Yurt genelinde hakim olan sıcak hava dalgası, Rize’de de etkisini iyiden iyiye hissettirdi. Rize’de yağmurların yerini güneşli havaya bırakmasıyla kentteki vatandaşlar serinlemek için park ve gölgelik alanlara sığındı. Rize’de düzenlenen GastroRize etkinliğinin son gününde yapılacak olan konser etkinlikleri bir ilke imza attı. Kavurucu sıcaklardan dolayı konserler ileri saate ertelendi.

Rize Belediyesi aşırı sıcaklıklardan dolayı 12.30’da başlayacak olan Workshop etkinliklerinin 15.00’a ertelendiğini, 15.30’da yapılacak olan Murat Köse konserinin 17.00’a ertelendiğini, 17.00’da başlaması planlanan Resul Dindar konserinin ise 21.00’a ertelendiğini açıkladı.

"Rize’de sıcak hava nedeniyle konserin erteleneceğini hiç tahmin etmezdim"

Rize’deki sıcakların insanı ciddi derecede bunalttığını söyleyen Tolga Yıldırım, "Rize’de inanılmaz bir sıcak var. Gerçekten çok bunaltıcı bir hava var. Allah sonumuzu hayretsin. Hiç alışkın değilim. Ben normalde Bayburtluyum. Ben Rize’de bu kadar sıcak olacağını beklemiyordum. Rize’ye normalde çok gidip gelmiyorum, son bir aydır gidip geliyorum. Buranın bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum. Yaylalarda hava biraz daha serin de şehir merkezinde insan ciddi derecede bunalıyor. Bundan 2 ay önce Rize’deydim çay kesmek için çok serin bir hava vardı. Şimdi yanıyoruz. Rize’de sıcak hava nedeniyle konserin erteleneceğini hiç tahmin etmezdim. Söyleselerdi inanmazdım ama geldik gördük" ifadelerini kullandı.

"Sıcaklıklar beni bunaltıyor"

Sıcakların kendisini bunalttığını ifade eden Furkan Ahmet Terzi, "Sıcaklıklar beni bunaltıyor. Bisiklet sürdüğüm zaman hava daha da bunaltmaya başlıyor. Bu kadar sıcaklığın neden olduğunu anlamadım. Soğuğu çok gördük. Havalar biraz da ısınsın. Yaz tatillerinde denize girebiliyoruz" dedi.