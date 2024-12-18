Rize’de 5 ayı ‘Elektro Şoklu Çit Sistemi’ nedeniyle arı kovanlarına ulaşamayınca bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. O anlar ise peteklerin olduğu alandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yaltkaya köyünde öncek gün sabaha karşı 03.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Mataracı’ya ait petekleri fark eden 5 ayı bal yemek istedi. Peteklerin olduğu alana girmek isteyen ayı yanaştığı çitleri aşarak kovanlara ulaşmak için mücadele verdi. Ancak alanın etrafına çekilmiş ‘Elektro Şoklu Çit Sistemi’ nedeniyle yanaşamayan ayılar bir süre mücadele verdi. Ancak bir türlü peteklere ulaşamayınca bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. O anlar ise bölgeyi kontrol eden güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

’Elektro Şoklu Çit Sistemi’ nedir?

Güneş enerjisi ile çalışan elektro şoklu çit, hayvanların kısa fakat güvenli, aynı zamanda düşük voltajda bir elektrik şoku ile kontrolüne imkan veren bir sistem. Bu elektrik şoku hayvanın hafızasında kalıcı oluyor ve daha sonra çite yaklaşamıyor.