Rize Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 adet el yapımı tabanca ele geçirildi. Aracında el yapımı silah yakalanan F.İ. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs yapılan işlemlerin sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rize’de durdurulan araçta yapılan arama sonucu 4 el yapımı tabanca ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

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