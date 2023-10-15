Rize’nin Pazar ilçesinde bariyere çarparak yoldan çıkan bir aracın denize uçması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır, 2 kişi yaralandı.

Kaza Pazar ilçesi Merdivenli köyü mevkiinde Karadeniz Sahil Yolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 53 DV 002 plakalı aracın sürücüsü Hasan Güller’in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç bariyere çarptı. Çarpmanın ardından araç viyadükten denize uçtu. Kayalıklara çarparak yarıya kadar denize batan otomobildeki sürücü ile araçta bulunan Meliha Durmaz, kaza yerine yaklaşan balıkçı teknesi ile kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdehalesini yapmasının ardından sürücü Güller’i Rize Devlet Hastanesi’ne, diğer yaralı Durmaz’ı ise Kaçkar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.