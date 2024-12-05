Rize’de aynı anda kalp sorunu yaşayan abi kardeşin kalp kapakçıkları aynı anda değiştirildi.

Rize’de kalp rahatsızlığı nedeniyle kapak değişimine ihtiyaç duyulan 70 yaşındaki Ordigan Özgen ve 65 yaşındaki kız kardeşi Müsayet Okumuş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yapılan tetkiklerin sonucunda kalp kapakçıklarında sorun olduğu anlaşılan 2 kardeş aynı anda ameliyata alındı. RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi servisinde aynı anda ameliyata giren abi kardeş kalp kapakçıkları değişerek sağlıklarına kavuştular.

İki kardeşin aynı anda aynı hastalıktan ameliyat olup, aynı anda taburcu olmasının tıpta nadir görünen bir vaka olduğuna dikkat çeken Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat Ozan Karakişi, “Hastalarımız Müsayet hanımla Ordigan bey ikisi de kardeş. Nefes darlığı, çabuk yorulma, çarpıntı şikâyetleri olan hastalarımızı birkaç aydır takip altında tutuyorduk. Yapılan tetkiklerde her ikisinde kalpten çıkan aortta ve kalp kapakçığında kireçlenmeye bağlı daralma tespit ettik. Hazırlıkları yapıp onlar için en uygun tedaviyi planladık ve hastalarımızı yatırdık. Müsayet hanım için hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçığını yaklaşık yedi santim küçük kesi yöntemi ile değiştirdik. Ordigan beyin ise sol kapakçığında ileri derecede kaçak tespit ettik. Orgidan beyi klasik yöntemle göğüs kafesini açarak bir kalp kapakçığını hayvanlardan elde edilen biyolojik kalp kapakçığı ile değiştirdik ve diğer kapakçığı da tamir yöntemi ile tedavi ettik. Şuan iki hastamızda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. İnşallah daha da iyi olacaklar” ifadelerini kullandı.

17 senedir kalp rahatsızlığı bulunduğunu söyleyen 65 yaşındaki Müsayet Okumuş, yaptığı açıklamada “Göğüs ağrısı ve çarpıntı yüzünden yol yürüyemiyordum ve anjiyo oldum. Doktorlar ’Damarlarda tıkanıklık yok’ dediler. Yaklaşık üç ay önce rahatsızlandım ve yürürken fenalaşıp yere düştüm. Daha sonra hastaneye geldim ve doktorlarımız ameliyatımı gerçekleştirdi” dedi.

Kendini iyi hissettiğini belirten Okumuş, “Yürüdüğüm zaman nefesim daralmıyor, göğsüm acımıyor. Hastanemiz tertemiz, bize çok iyi baktılar bütün personellerden Allah razı olsun. Doktorlarımızdan da Allah Razı olsun, Allah sağlık sıhhat versin” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

11 senedir kalbinden rahatsız olduğunu vurgulan 70 yaşındaki Ordigan Özgen ise “6 sefer anjiyo oldum, en sonunda kalp kapakçığın değişecek bundan kurutuluşun yok dediler. Ben de kararımı verdim ve kardeşimle beraber ben de ameliyat oldum. Önceden nefes darlığı ve göğüs ağrım çok oluyordu şimdi daha iyiyim. Allah devletimize zeval vermesin, hocalarımdan Allah razı olsun" diye konuştu.