Rize’de eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 58 bin 326 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Rize’de eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 58 bin 326 öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Rize’de 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle karnesini alan 58 bin 326 öğrenci yarıyıl tatiline çıktı. Rize merkez Engindere Mahallesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli şube müdürleri ile okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katıldı.

Karne dağıtım töreninde bir konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber, tüm ülkede olduğu gibi Rize’de de eğitim öğretimin ilk yarısının tamamlandığını belirterek, "Öğrencilerimizin de karnelerini dağıttık. Rize’de bugün yaklaşık 58 bin öğrenci karne aldı. Açık öğrenim gören öğrencilerimizle beraber 60 bin öğrencimiz var. İnşallah öğrencilerimiz güzel bir yarı yıl geçirecekler. Tatilden sonra yeniden okullarına dönecekler. Sorunsuz bir dönem geçirdik. Eğitim-öğretim alanında hizmet veren herkse, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hepsi mutlu bir dönem geçirdi. İnşallah 2. dönemi de güzel geçirmeyi planlıyoruz. İnşallah eğitim dönemimizi tamamlayacağız. Velilere Bakanlığımızın açıklamalarına bire bir uymalarını tavsiye ediyoruz. Bakanlığımız bu yıl yeni bir hizmet veriyor. Karne alan her öğrencimize sömestr tatilinde okumalarını için kitap verdik. Velilerimize öğrencilerimizin karnelerinde muhtemel görebilecekleri bazı zayıf notlar için sakın çocuklarımıza yüklenmeyelim. Öncelikle öğrencilerimizin sağlıklı olmaları, mutlu olmaları huzurlu olmaları bizim için çok önemli. Ondan sonra onları taşıyabildiğimiz en yüksek noktaya taşımaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı.