Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Erzurum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti.

Meclis Başkanı Ahmet Arif Mete, Başkan Yrd. Murat Artan, Disiplin Kurulu Başkanı Muharrem Tat ile Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerinden oluşan heyet, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Oda ve Borsaları ziyareti çerçevesinde, Erzurum Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. ETB Başkanı Hakan Oral yapılan ikili görüşmelerde; Basra Körfezinden başlayarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinden Karadeniz Bölgesine ulaşacak olan "Türkiye’ye Kalkınma Yolu Projesi” ve bu projenin özellikle Rize - İspir arasında bulunan Dallıkavak ve Kırık Tünelleri ile entegrasyonu çerçevesinde çalışmalara ilişkin kamuoyu oluşturmak, çalışmalara hız vermek ve bölgeler arasındaki ticari faaliyetlerin hızlı, güvenli ve daha az maliyetlerle tamamlanması için görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade etti.