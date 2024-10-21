Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde meydana gelen heyelanlı bölgeyi inceleyen Rize Valisi İhsan Selim Baydaş yağmur uyarısının devam ettiğinin altını çizerek "Bu riskimiz, bu tehlikemiz bir müddet daha devam edecek. Çünkü yağış uyarılarımız devam ediyor" dedi.

Rize’de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü’nde heyelan meydana geldi. Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2’şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu.

Yaşanan heyelanların ardından açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, tüm ekiplerle bölgede olduklarına değinerek “Son günlerde yoğun bir yağış alıyoruz şehrimiz. Bu yağışlarla toprak belli oranda suya doyunca da heyelan riski baş gösteriyor. Çayeli, Büyükköy beldemizin Derecik köyünde bir heyelan yaşadık. Dereyi kesince heyelan baraj görevi gördü. Arkadaşlarımız takip ediyor birkaç saattir. Hem DSİ hem AFAD yetkililerimiz, İl Özel İdaresi yetkililerimiz, jandarmamız, kaymakamlığımız, belediyemiz olay yerindeyiz. Derenin baraj yaptığı bölge rahatlıyor. Ben hemşehrilerimizi birkaç gün daha devam edecek olan yağışla, yağmur da heyelan riskine karşı tedbirli olmaya davet ediyorum, uyarıyorum. Heyelan riski gördüğümüz yerlerde dikkatli olmalıyız. Bizim bütün ekiplerimiz teyakkuz halindedir” diye konuştu.

Boşaltma kararı nedeniyle tahliye edilen evler konusunda vatandaşın da duyarlı olması gerektiğini ve bugün yaşanan heyelanın buna örnek olabileceğini ifade eden Baydaş “Burası AFAD’la daha evvel riskli yapı ve boşaltma kararı aldığımız ve nihayetinde de boşalttığımız yapılardı. Devlet bu yönüyle bir tedbir aldı. Bunu bilimsel verilere dayanarak, bunu geleceği öngörerek yapıyor. Ben vatandaşlarımızın bu uyarıları dikkate almalarını istirham ediyorum. Bununla ilgili de AFAD’ımız, gerekli hem yazılı tebliğleri yapıyor, hem uyarıları yapıyor. Hem de ilgili kolluk eliyle jandarmamız, emniyetimiz eliyle, belediyeler, kaymakamlıklar eliyle de gerekli tebligatı yapıyor. Burada heyelan altında kalan ve yıkılan evler bizim daha evvel AFAD’la boşaltma kararı aldığımız ve boşalttığımız konutlardı. Bu da meselenin ciddiyetini vurgulamak açısından önemlidir. Kaymakamlığımız tarafından jandarmamız eliyle boşaltılan civardaki evler de risk altında olan evler” ifadelerini kullandı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş bölgede yağış uyarısının devam ettiğinin altını çizerek vatandaşları dikkatli olmaları ve AFAD’ın uyarıları doğrultusunda hareket etmeleri noktasında uyardı. Vali Baydaş “Bu riskimiz, bu tehlikemiz bir müddet daha devam edecek. Çünkü yağış uyarılarımız devam ediyor. Bugün Fındıklı bölgemizde yaklaşık 100 kilo bir yağış aldık. Yarın da yine yer yer yağışlar devam edecek. Tabii bin rakım ve üzerinde artık kar yağışı olduğu için sel ve taşkın riskimiz yok. Çünkü belli bir rakamın üzerinde kar var artık. Ama toprak suya doyduğu için yağan her yağışın heyelan getirme riski karşıda gördüğünüz o yamacın sağ ve solundaki dokuz ev yamacın civarındaki evler boşaltıldı ama şehir geneli var. Şehir geneli AFAD eliyle boşaltılan evlerimiz var çünkü sadece burada değil. Başka yerlerde de heyelanlarımız var. AFAD eliyle boşalttığımız evlerimiz var” şeklinde konuştu.